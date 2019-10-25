Как выглядит самый крутой Mercedes G-class

Сумасшедший Mercedes G500 4x4² превратили в грозный бронеавтомобиль для самых требовательных покупателей.

Бронированный Mercedes G-class, который получил имя Gruma ENOK P1, создан компанией Armoured Car Systems — дочерним предприятием Gruma Automobile GmbH. Похожие автомобили, кстати, использует немецкая армия.

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Но перед нами все же гражданский вариант. Который, тем не менее, способен защитить водителя и пассажиров от недоброжелателей.

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Капсула салона защищена стальными пластинами, а стекла теперь пулестойкие. Кроме того, бронированный внедорожник получил беспрокольные шины. В крыше появилось отверстие для пулемета. Даже представить себе не можем, зачем это гражданскому автомобилю, но пусть будет.

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Под капотом — стандартный для "Мерседес Гелендваген" G500 дважды турбированный 4-литровый двигатель мощностью 416 л.с.

На месте остался и роскошный интерьер, отделанный кожей, алькантарой и карбоновыми панелями. Разве что дверные карты после бронированных модификаций выглядят проще.

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Такой Mercedes-Benz G-class защищен от противотанкового оружия. Правда, мы сомневаемся, что речь идет о прямом попадании. Цену авто компания не называет.

Gruma ENOK P1 acs-armoured-cars.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в соперники к серийному "Гелендвагену" набивается новый Land Rover Defender. Для этого его самая дорогая и роскошная модификация обзаведется двигателем BMW.

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