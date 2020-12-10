Как выглядит самый дешевый новый 'Сандеро': опубликованы фото

Компания Dacia опубликовала фото базовой версии Sandero нового поколения. Они позволяют оценить, как визуально отличается самое дешевое предложение популярного хетчбэка от более дорогих комплектаций.

Снимки новинки появились на официальном сайте Dacia. Напомним, новое поколение Sandero было представлено несколько месяцев назад. Традиционно дебют любой новинки сопровождается ее фотографиями в максимальных, самых дорогих комплектациях. А вот изображения базовых модификаций обычно показывают значительно позже, поскольку такие варианты не самые привлекательные визуально. То же самое произошло и с новым "Сандеро".

Как видно, самый дешевый "Садеро" получил белый окрас кузова (другие цвета традиционно будут предлагаться за доплату), неокрашенные бамперы, корпуса зеркал заднего вида, а также бесцветные дверные ручки. Также у него отсутствуют противотуманные фары и декоративные колпаки стальных дисков колес.

Под капотом базового Dacia Sandero 2021 – 91-сильный мотор объемом 0,9 л, он работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. В оснащение новинки входит магнитола и штатный держатель для смартфона. Также в списке имеется электроусилитель руля, регулируемое по высоте рулевое колесо, электрические стеклоподъемники для водителя и переднего пассажира, светодиодный ближний свет фар и система экстренного торможения.

В Германии цена Sandero 2021 начинается с отметки 8490 евро. К слову, прошлое поколение модели стоило от 7290 евро – то есть, со сменой генераций популярная бюджетная модель подорожала на 1200 евро.

Позднее новый "Сандеро" должен приехать и в Украину, но уже под материнской маркой Renault.

Как ранее писал OBOZREVATEL: