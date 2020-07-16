Как выглядит самая странная Лада Нива в мире

Внедорожник Лада Нива существует более 40 лет. Но за всю историю модели мир не видел ничего более странного: в сети показали Ниву, которая выглядит очень необычно.

Автомобиль подготовили в России. При взгляде на старый внедорожник Lada складывается ощущение, что машина "утонула" в асфальте. Такого эффекта удалось достичь благодаря тому, что у автомобиля практически отсутствует дорожный просвет.

Тем не менее, эта Нива все еще способна передвигаться своим ходом. Но можно заметить, что из капота выглядывают передние колеса – они просто не помещаются в кузов, который теперь расположен намного ниже в сравнении со стандартной машиной.

Теперь Нива выглядит очень странно. Фото: carakoom.com

Кроме того, под капот не поместился и двигатель, который теперь сильно торчит. Выглядит все это действительно очень странно. Но и это еще не все. У багажной дверцы исчезли традиционные петли, которые заменили вертикальными гидравлическими механизмами.

Двери водителя и пассажира также основательно переоборудовали – теперь они поднимаются вверх, почти как у Lamborghini. В дополнение ко всем изменениям кузов Лада Нива выкрасили в необычный цвет.

Все двери в машине открываются не так, как на стандартном авто. Фото: carakoom.com

OBOZREVATEL ранее сообщал о повышении цен на автомобили Lada, которое вызвало недовольство в сети.