Как выглядит самая дешевая подделка Bugatti Veyron

Стас Сидилев Новости 20:00, 14.04.2020

За эту б/у Bugatti Veyron просят 23 000 долларов. Совсем не много за один из лучших гиперкаров в истории. Все дело в том, что это вовсе и не Bugatti. Машину продают в Японии.

Под немного видоизмененным кузовом легко узнать Audi TT (2002 года выпуска), на основе которой и создана эта слабенькая реплика. Кажется, прежний владелец не очень-то старался. Но после того, как заменил стандартную переднюю решетку на "подкову" в стиле Bugattі, отступать было поздно.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com
Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com

В свое время первое поколение Audi TT действительно иногда называли маленькой Bugatti Veyron. Но владелец этого автомобиля, кажется, воспринял этот комплимент немецкому спорткару слишком буквально.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com
Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com

Разумеется, даже издалека эту б/у Ауди ТТ невозможно спутать с Бугатти Вейрон. Дешевизной веет за версту, пропорции и размер кузова совершенно не те, колеса слишком малы, а плавник, который спускается с крыши к багажнику, выглядит чересчур глупо.

Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com
Audi TT постарались превратить в Bugatti Veyron. Не получилось
carscoops.com
Салон Audi TT выглядит более прозаично и совсем не пытается копировать Bugatti Veyron
carscoops.com

Такая популярность в сети может поспособствовать скорой продаже старой машины, но вряд ли кто-то назовет это творение красивым.

В первой генерации Audi TT была очень симпатичным автомобилем
audi.com
Приблизить ТТ к Veyron не удалось
bugatti.com

OBOZREVATEL ранее сообщал об очень дорогих часах, внутри которых установлена копия двигателя Bugatti Chiron.

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