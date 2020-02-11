Как выглядит самая дешевая Audi Q7: компания показала новый кроссовер

Audi Q7 2020 получил новую модификацию, которая стала самой дешевой в линейке большого кроссовера немецкого бренда. Новинка поборется за покупателей в сегменте премиальных авто.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый кроссовер Ауди оценили в 54 800 долларов, что оказалось куда более привлекательной суммой, чем прежде. Для сравнения, до появления новинки самая дешевая Audi Q7 стоила около 60 тыс. долларов.

Кроссовер Audi Q7 2020 показали в самой дешевой версии audi.com

Первым рынком для модели стали США. Но в дальнейшем кроссовер в таком базовом исполнении наверняка появится и в других странах. Модификация называется Audi Q7 45 TFSI и предлагает четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 л. Этот мотор выдает 248 л.с. и 370 Нм крутящего момента.

Разгон до 100 км/ч в этом случае занимает 6,9 с, а максимальная скорость равна 209 км/ч. Кроме того, в стандартное оснащение вошли светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, датчики дождя, дверь багажника с электроприводом.

Самая дешевая Audi Q7 не обделена оснащением audi.com

А еще – три монитора на передней панели (включая цифровой щиток приборов), кожаная отделка и деревянный декор, панорамная крыша и трехзонный климат-контроль. Выходит, единственное упущение, за счет которого Audi Q7 ощутимо подешевела, – мощность двигателя. Ведь следующая модификация, которая в США начинается с 60 тысяч, предлагает 3-литровый мотор на 335 л.с. С другой стороны, 248 л.с. – совсем не стыдный показатель.

Интерьер базовой Audi Q7 выглядит достойно audi.com

Как сообщал OBOZREVATEL, электрический кроссовер Audi e-tron quattro удивил своего владельца необычным сообщением, которое никто не ожидал увидеть в электрокаре.

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