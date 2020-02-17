Как выглядит салон авто, который чистили невероятные 7 часов

Один из австралийских автосервисов опубликовал в своем Facebook шокирующие фотографии машины одного из клиентов. Это было самое грязное авто, что приходилось видеть его сотрудникам.

Как выяснил OBOZREVATEL, в компанию Proline Automotive, которая занимается обслуживанием авто, обратилась мама-автомобилистка с просьбой почистить салон её Mazda. Какого же было удивление уборщиков, когда они открыли двери и посмотрели на состояние машины.

Внутри работников сервиса ждал невероятный грязный салон, забитый печеньем, леденцами и обертками от жевательной резинки и другой грьзью.

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

На чистку этого салона ушло "целых" 7 часов: чтобы его привести в порядок, избавиться от "липких веществ, глубоких пятен и неприятных запахов", специалистам пришлось промывать обивку шампунем и тщательно вычищать её в несколько подходов. Единственное, с чем не удалось справиться, так это с детскими следами на сиденьях.

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

В таком виде автомобиль приехал на мойку facebook.com/prolineautomotive

Mazda после чистки facebook.com/prolineautomotive

Mazda после чистки facebook.com/prolineautomotive

"К сожалению, оставшиеся детские следы на сиденьях являются необратимыми. Мы всегда рекомендуем людям, которые только что приобрели новое транспортное средство, положить полотенце под детское кресло, чтобы избежать подобных повреждений (если инструкция по использованию детских сидений не запрещает это), – отметили в компании.

Напомним, недавно OBOZREVATEL публиковал интересную инфографику с ценами на бензин в разных странах.

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