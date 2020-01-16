Как выглядит первый в истории автомобиль с передним бампером

Сегодня конструкция автомобилей доведена до определенной формальной системы, которая содержит перечень необходимых компонентов. Но такой элемент, как бампер, появился впервые в 1897 году.

Автомобиль под названием NW Präsident интересен тем, что является первой известной в истории машиной, получившей передний бампер, который сегодня нам с вами совсем не кажется чем-то необычным. Как выяснил OBOZREVATEL, тогда авторы и не подозревали, к чему это приведет.

В конце XIX века NW Präsident выглядел почти также, как любой другой автомобиль – за исключением одной детали auto.cz

Чешская компания, кстати, в 1920 году получила название Tatra и в дальнейшем еще неоднократно порадует мир революционными изобретениями, такими как аэродинамически продуманный кузов и независимая подвеска. Но все это было спустя десятилетия после появления бампера.

Процесс сборки NW Präsident в чешском Копршивнице выглядел волшебно auto.cz

Эта незамысловатая деталь была придумана в 1987 году и установлена именно в передней части NW Präsident. Тогда этот элемент разрабатывался исключительно как украшательство, о безопасности в конце XIX столетия никто и не задумывался.

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Интересно, что спустя много лет, если точнее – к 1977-му, появилась копия этого автомобиля. Специалисты Tatra задумали создать ее для музея компании. К тому же оригинальный автомобиль к тому времени подвергся огромному количеству доработок и с конструктивной точки зрения уже был далек от первоначального произведения. Но возродить уникальное транспортное средство было непросто.

В таком несколько преобразившемся состоянии тот самый NW Präsident добрался до наших дней. Перекладина с узорами в передней части – это бампер auto.cz

Для этого понадобилось восстановить 1146 чертежей, ведь в распоряжении конструкторов было всего 59 сохранившихся материалов. По этой причине многие элементы автомобиля пришлось восстанавливать по записям и фотографиям, которых, как нетрудно догадаться, с начала ХХ века сохранилось не так много.

Каждая привычная часть автомобиля однажды появилась впервые. Как правило, любой новый элемент в свою очередь повлиял на развитие мирового автопрома. Разумеется, то же самое сделал и бампер. Трудно предположить, как бы выглядели машины сегодня, если бы 123 года назад на территории современной Чехии не придумали это бесхитростное и на тот момент исключительно декоративное изобретение.

Так выглядит копия автомобиля, которая, как подразумевается, отражает дизайн оригинальной модели 1897 года. В свое время NW Präsident считался люксовым авто auto.cz

Как рассказывал OBOZREVATEL, в США счастливчики обнаружили целый гараж с довоенными автомобилями.

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