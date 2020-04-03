Очень классную BMW E30 собрали из других моделей БМВ. Видео

По мнению многих поклонников марки, BMW 3 серии E30 является одним из лучших автомобилей, которые когда-либо продавала мюнхенская компания. В данном же случае речь идет об очень крутом, уникальном экземпляре "тридцатки", созданном тюнинг-специалистами.

Изначально эта BMW 1991 года выпуска была обычным универсалом 316i, оснащенная 97-сильным четырехцилиндровым двигателем. Но сегодня она выглядит несколько иначе.

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Компания Castro Motorsports, специализирующаяся на переоборудовании автомобилей BMW, сделала старый "сарайчик" особой копией M3, хотя оригинальная E30 M3 производилась только в кузовах купе и кабриолет. Вместо штатного мотора был установлен 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель S54, который в основном использовался более молодой E46 M3 (такой автомобиль выпускался в 2000-2006 годах). В результате мощность универсала возросла примерно до 540 л.с.; весит машина менее 1400 кг.

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Двигатель работает в сочетании с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, которая также досталась от более свежего "баварца" – BMW 330i E46.

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Аналогичным образом тюнеры подошли к подвеске – ее собрали из деталей других моделей BMW M. Более того, даже тормоза к универсалу перекочевали от M3 E36. Колеса? От культовой "пятёрки" в кузове Е39...

Тюнингованная BMW E30 autobild.de

Что касается салона, его оживили кожаными сиденьями, а комфорта добавили за счёт установки кондиционера.

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