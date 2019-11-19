Как выглядит новый ВАЗ 2105 после 29 лет простоя в гараже

В Москве перед сносом гаражного кооператива нашли ВАЗ 2105 почти без пробега, которому 29 лет. Владелец б/у авто оставил машину в гараже сразу после покупки.

Как стало известно OBOZREVATEL, конкретный ВАЗ-2105 1990 года покупки обнаружили перед сносом кооператива. Автомобиль простоял в гараже с первого дня. Прошло уже 29 лет.

ВАЗ 2105 нашли в гараже спустя 29 лет простоя motor.ru

Одометр показывает 41 км пробега. Грубо говоря, состояние нового авто. С другой стороны, фактически внешний вид "Пятерки" оставляет желать лучшего.

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Снаружи ВАЗ 2105 выглядит не очень хорошо motor.ru

Кузов покрыт толстым слоем пыли и грязи, из-за чего машина выглядит неопрятно. Покрышки спущены, да и состояние резины наверняка уже не соответствует эксплуатационным требованиям безопасности и комфорта.

Показания одометра ВАЗ 2105 говорят о пробеге 41 км motor.ru

Если внешность не составит большого труда привести в порядок, то о техническом состоянии ничего сказать нельзя. Несмотря на маленький пробег, почти 30 лет простоя наверняка отразились на исправности агрегатов.

Салон ВАЗ 2105 неплохо сохранился – неудивительно для авто, на котором никто не ездил motor.ru

По этой причине многие компоненты могут потребовать ремонта или даже замены, однако точную сумму необходимых вложений до тщательного осмотра автомобиля назвать невозможно.

Состояние ВАЗ 2105 нельзя назвать отличным motor.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, качество даже новых автомобилей АвтоВАЗа может заметно ухудшиться по причине отказа производителя контролировать качество выпускаемых машин.

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