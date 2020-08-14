Как выглядит новый седан Peugeot менее чем за 10 000 евро

С 1998 по 2010 годы Peugeot продавала в Европе бюджетный хетчбэк Peugeot 206. На момент своего выпуска автомобиль был очень популярным (всего за это время французы реализовали свыше 5 млн ед. модели), но сейчас о нем мало кто помнит. Впрочем, не везде – существует рынок, где этот автомобиль до сих пор представлен.

Об интересном факте "биографии" Peugeot 206 рассказало издание fr.motor1.com. Как пишут журналисты, данный автомобиль до сих пор (с 2006 года) выпускается в Иране. Там за его выпуск отвечает компания Khodro –производитель автомобилей из Тегерана.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Несмотря на то, что Peugeot 206 уже откровенно устаревшая модель (как морально, так и технически), его охотно покупают жители ряда стран Ближнего Востока. Главная характерная черта этого автомобиля – в отличие от Европы, в Иране он производится в кузове седан, а не хетчбэк. Благодаря этому машина предлагает багажник с впечатляющим объемом 400 литров, хотя её длина составляет всего 4,1 м.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Единственный доступный двигатель – 1,6-литровый бензиновый мотор на 109 л.с. и 142 Нм при 4000 об/мин. В базовой версии он состыковывается с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, а в более продвинутой модификации – с четырехступенчатым автоматом.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

При весе в 1100 кг седан обладает еще и хорошей динамикой – его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Стандартное оборудование включает ABS, передние и задние электрические стеклоподъемники, аудиосистему с портом USB и акустику с четырьмя динамиками. Причем это действительно бюджетный автомобиль – в Иране за него просят от 9830 до 12500 евро.

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

Peugeot 206 Sedan. Фото: Peugeot

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