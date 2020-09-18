Как выглядит новый Renault Sandero вживую: опубликовано фото

Виталий Сазонов Новости 15:28, 18.09.2020 Обновлено: 15:40, 18.09.2020

Новый Renault / Dacia Sandero 2021 сфотографировали на улице раньше премьеры. Машина должна дебютировать 29 сентября, и производитель уже опубликовал первые официальные изображения новинки, однако в естественной среде обитания новый "Сандеро" показался впервые.

Фото Sandero 2021 опубликовал сайт Auto.cz. Как справедливо отмечает издание, бюджетный хетчбэк третьего поколения выглядит красиво, намекая на скучный в некоторой степени дизайн актуального "Сандеро".

Новый Sandero 2021 снаружи.
Фото: auto.cz

Автомобиль действительно смотрится эффектно, в частности, за счет более низкого силуэта и современных светодиодных фар.

Что же касается салона Sandero 2021, он засветился на живых фото еще несколько дней назад. И здесь также произойдет большой шаг вперед – новое многофункциональное рулевое колесо, другие дефлекторы обогрева и иной, отдельно стоящий экран мультимедийной системы.

Новый Sandero 2021 – вид из салона. .
Фото: auto.cz
Новый Sandero 2021 внутри.
Фото: auto.cz

Renault / Dacia Sandero 2021 дебютирует в конце месяца вместе со своим ближайшим "братом", седаном Logan 2021. Точных характеристик еще нет, есть лишь предварительные данные, но точно известно, что в основе новинок будет лежать платформа CMF-B, которая кардинально отличается от архитектуры моделей текущего поколения. Ожидается, что автомобили теперь будут управляться намного лучше, а также станут экологичнее и безопаснее.

Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Фото: Renault Group
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Фото: Renault Group
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Фото: Renault Group
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Фото: Renault Group
Новый Sandero 2021 на официальных фото.
Фото: Renault Group

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогеры поделились первыми впечатлениями о Renault Arkana украинской сборки.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

"Слуга народа" забрала из субсидий 2,2 млрд грн и отдала их на ремонт дорог

Российскому рэперу Басте отменили запрет на въезд в Украину

Власть бездумно транжирит COVIDный фонд и строит дороги "в морг" для украинцев. С тестами назрел коллапс

Знаменитые украинки сделали золотой дубль в Бриллиантовой лиге

Лукашенко заговорил о войне, усилении границы с Украиной и полном ее закрытии с Литвой и Польшей