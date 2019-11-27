Как выглядит Nissan по цене 32-x Renault Duster

Выставленный на Токийском аукционе спортивный Nissan Fairlady Z432R 1970 года оценили в 730 тысяч долларов.

Как стало известно OBOZREVATEL, на торгах аукционного дома BH Auction, которые пройдут 11-12 января 2020 году будет выставлен уникальный спортивный Nissan Fairlady Z432R 1970. Таких автомобилей было изготовлено всего 50 экземпляров в рамках омологации FIA (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

От обычных Nissan Fairlady Z версия Z432R отличается облегченным кузовом, более мощным мотором и спартанским интерьером. bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Под капотом из стеклопластика расположился 2-литровый двухвальный 160-сильный мотор от Nissan Skyline GT-R первого поколения. Рядная "шестерка" оснащена тремя карбюраторами и лишена воздушных фильтров.

Под капотом Nissan Fairlady Z432R расположился 2-литровый двухвальный 160-сильный мотор bhauction.com

Рядная "шестерка" оснащена тремя карбюраторами и лишена воздушных фильтров bhauction.com

Вес машины удалось уменьшить за счет того, что толщина металла на 0,2 мм тоньше, чем у других представителей семейства Z. Кроме того, помимо стеклопластикового капота у машины боковые и заднее стекла изготовлены из акрила. В результате вес машины на 100 кг меньше обычной серийной модели.

Для участия в гонках на выносливость на автомобиле установили увеличенный до 100 литров (+40 л) топливный бак. Все лишнее, включая радио, "печку", отделку багажника, а также задние сиденья из салона удалили. На место передних кресел установили "ковши" со спортивными ремнями безопасности.

На место передних кресел установили "ковши" со спортивными ремнями безопасности bhauction.com

Все лишнее, включая радио, "печку", отделку багажника, а также задние сиденья из салона удалили bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

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В отличии от многочисленных "подделок", данный экземпляр с номером шасси PS30-00289 имеет тщательно задокументированную историю и соответствующие документы. Машина находится в идеальном состоянии, несмотря на пробег в 98040 км.

Nissan Fairlady Z432R bhauction.com

Стоит отметить, что за последние годы цены на японские спорткары 60-70-х годов прошлого века существенно выросли. Например, стоимость "гражданского" купе Toyota 2000GT может достигать миллиона долларов!

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукционе предлагают автомобиль Кими Райкконена.

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