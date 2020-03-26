Как выглядит Mercedes-Benz за $242500: фото и детали

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody, созданный на тот момент еще независимым ателье AMG, является одним из лучших творений мастеров из Аффальтербаха.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

За основу для создания этой модели мастера AMG взяли один из самых мощных и роскошных купе Mercedes-Benz. В результате 560 SEC AMG 6.0 Widebody стал еще более мощным и эксклюзивным. Всего компания изготовила 50 экземпляров купе,

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Автомобиль получил уникальный аэродинамический обвес, мускулисты арки и форсированный силовой агрегат. Стоит отметить, что и до модернизации 5,6-литровый атмосферный V8 имел солидный потенциал – 300 л.с. и 455 Нм.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Но в AMG этого показалось мало, поэтому объем двигателя увеличили до 6 литров, установили новые механизм ГРМ с 4-мя клапанами на цилиндр, а также заменили головку блока цилиндров.

За счет этого мощность удалось увеличить до 385 л.с., а крутящий момент вырос до 555 Нм. Вся эта мощь отправлялась к задним колесам через 4-ступенчатый "автомат".

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

В результате 560 SEC AMG 6.0 Widebody практически не было равных на безлимитных автобанах. Купе развивало скорость 285 км/ч, а спринт 0-100 км/ч занимал менее 6 секунд. Для 1989 года это были впечатляющие цифры.

Помимо работы над кузовом и мотором, в Аффальтербахе модернизировали подвеску, установив спортивные пружины и амортизаторы, увеличили диаметр тормозных дисков, установили фирменную выхлопную систему AMG и стильные 17-дюймовые 3-компонентные легкосплавные диски.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

В салоне появились спортивные кресла Recaro с электроприводами и поясничной поддержкой, руль AMG, хромированные накладки на порогах и дополнительные декоративные вставки из дерева на дверях.

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Mercedes-Benz 560 SEC Widebody carscoops.com

Предлагаемый на продажу экземпляр имеет скромный пробег – всего 34 637 км. Правильное хранение и эксплуатация позволили сохранить машину практически в идеальном состоянии. Не удивительно, что автомобиль оценили в солидную сумму $242 500. Стоит отметить, что год назад аналогичный экземпляр был продан на аукционе RM Sotheby`s за 297500 евро!

Как писал ранее OBOZREVATEL, на аукцион выставили уникальный полицейский Subaru, изготовленный в единственном экземпляре.

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