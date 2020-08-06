Как выглядит лучшая Toyota Camry за 40 лет. Фото

Новая Toyota Camry оказалась неожиданным автомобилем. Но производитель подготовил седан к символической дате – 40-летнему юбилею существования модели.

Таким образом, особая Toyota Camry 2021 модельного года олицетворяет успех, к которому модель шла на протяжении четырех десятилетий и за это время сумела прославиться почти во всем мире. Отметить популярность решили особой модификацией.

Toyota Camry WS Black Edition получила агрессивный обвес с крупными воздухозаборниками, новые черные диски диаметром 18 дюймов и затемненную наружную светотехнику.

С помощью Toyota Camry WS Black Edition производитель отмечает юбилей модели. Фото: drom.ru

В салоне Тойота Камри появилась отделка из ярко-красной кожи, которая выглядит очень спортивно и необычно для этой модели. На домашнем японском рынке автомобиль предложат в гибридной модификации с бензиновым двигателем на 178 л.с. и 120-сильным электромотором.

Салон Toyota Camry еще никогда не выглядел так ярко. Фото: drom.ru

Цены на спецверсию начинаются с 4 208 000 иен или почти $40 000 (довольно символично к 40-летию модели). Неизвестно, появится ли особый седан на других рынках.

Красные сиденья выглядят отлично. Фото: drom.ru

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о новом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado, который уже полностью рассекречен.