Как выглядит лимузин Toyota RAV4. Фото и видео

Стас Сидилев Новости 18:00, 24.07.2020 Обновлено: 18:15, 24.07.2020

Кроссовер Toyota RAV4 пользуется огромной популярностью во всем мире. Но в компании решили создать самую необычную модификацию модели.

На фото – лимузин Toyota RAV4 длиной 5,4 м. Таким образом, автомобиль "растянули" на 80 см, что можно назвать существенной прибавкой.

Разумеется, это отразилось на внешнем виде Тойота РАВ 4. Кузов, грубо говоря, разрезали на две части в самом центре и вставили дополнительную секцию между передними и задними дверями.

В салоне теперь намного больше места.
Фото: Toyota

В итоге салон стал намного просторнее. Заметно, что внутри можно было легко установить третий ряд сидений. Вместо этого конструкторы решили предложить пассажирам заднего ряда максимальный комфорт и простор.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о невероятном внедорожнике Toyota, который нашли в Украине.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Полтавского террориста искали всю ночь: применили собак и дроны

Забирают даже поношенную одежду: как в Украине у должников по коммуналке отнимают последнее

Из тела погибшего медика вырезали кости, а морпех истек кровью – ООС

В Лисичанске вандалы осквернили памятник погибшим воинам АТО. Фото

Кадыров обвинил Помпео в заказном убийстве и ввел против него санкции. Видео