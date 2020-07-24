Как выглядит лимузин Toyota RAV4. Фото и видео

Кроссовер Toyota RAV4 пользуется огромной популярностью во всем мире. Но в компании решили создать самую необычную модификацию модели.

На фото – лимузин Toyota RAV4 длиной 5,4 м. Таким образом, автомобиль "растянули" на 80 см, что можно назвать существенной прибавкой.

Разумеется, это отразилось на внешнем виде Тойота РАВ 4. Кузов, грубо говоря, разрезали на две части в самом центре и вставили дополнительную секцию между передними и задними дверями.

В салоне теперь намного больше места. Фото: Toyota

В итоге салон стал намного просторнее. Заметно, что внутри можно было легко установить третий ряд сидений. Вместо этого конструкторы решили предложить пассажирам заднего ряда максимальный комфорт и простор.

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