Как Ford Mustang попал в СССР и превратился в "ведро с болтами". Фото

Несколько лет назад в одном из неприметных гаражей Москвы (Россия) под горой мусора был найден уникальный Ford Mustang. У него необычные как для такого авто номера, начинка от газовской "Волги" и оптика от старого ВАЗа.

Об спорткаре, который интересен по меньшей мере тремя особенностями, рассказал сайт Carakom.

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

В первую очередь этот Ford Mustang 1972 года выпуска примечателен тем, что он был найден с советскими номерами – довольно редкое явление как для машин американского производства. Как выяснил один из читателей форума, посвященных Ford Mustang, автомобиль был поставлен на учёт в 1989 году.

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

В 1995 году Мустанг купил некий житель Москвы, но через какое-то время он продал купе своему знакомому из-за финансовых трудностей. После этого автомобиль пропал из виду, и снова его увидели лишь спустя 15 лет. Машина была обнаружена в гараже под грудой мусора, к тому же находилась она в плачевном состоянии.

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

Ford Mustang с печальной историей carakoom.com

Около 9 лет назад её выкупил неизвестный ценитель "пони-каров", и после этого она снова исчезла с глаз. В каком виде машина пребывает сейчас, неизвестно (но на вышеупомянутом форуме новый владелец сообщил, что намерен заняться восстановлением Мустанга), однако тогда её состояние было далеко от оригинального: вместо штатной рядной "шестерки" и 4-ступенчатого "автомата" у Мустанга стояли агрегаты от ГАЗ-24 Волга (плюс от неё же – рулевое управление и задний мост с карданным валом), а задние фонари были позаимствованы у ВАЗ-2105 – по всей видимости, заводская оптика не подходила по цвету для прохождения ТО.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, сколько бы стоили советские автомобили в пересчёте на нынешние деньги.