Бюджетный Toyota LC 200 для перевозки картошки: как он выглядит

Toyota Land Cruiser 200 – одна из самых желанных "железных лошадок" в автомобильном мире. Но учитывая стоимость внедорожника, не каждый может его себе позволить.

Однако никто не мешает сделать такой автомобиль самостоятельно, взял за основу другую, более дешевую машину. Именно так и появился на свет пикап Toyota Tundra с "лицом" LC 200.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 carakoom.com

Данный автомобиль был построен в 2018 году одним российским тюнинг-ателье. Специалисты переделали переднюю часть полноразмерного пикапа, придав ей вид "Крузака" с фирменным обвесом Executive.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 carakoom.com

Вместо стандартных элементов тюнеры установили новую крышку капота, оптику, радиаторную решётку и передние крылья.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 carakoom.com

Впрочем, задняя часть всё же тоже получила изменения, но минимальные – здесь появились новые фонари с оригинальным рисунком.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 carakoom.com

Что интересно, весь этот тюнинг обратим – при желании пикап можно обратно превратить в полноценную Toyota Tundra за минимальное время.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 (салон без каких-либо изменений) carakoom.com

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