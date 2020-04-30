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30 апреля • обновлено в 18:13
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Бюджетный Toyota LC 200 для перевозки картошки: как он выглядит

1.6т
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Toyota Land Cruiser 200 – одна из самых желанных "железных лошадок" в автомобильном мире. Но учитывая стоимость внедорожника, не каждый может его себе позволить.

Однако никто не мешает сделать такой автомобиль самостоятельно, взял за основу другую, более дешевую машину. Именно так и появился на свет пикап Toyota Tundra с "лицом" LC 200.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

carakoom.com

Данный автомобиль был построен в 2018 году одним российским тюнинг-ателье. Специалисты переделали переднюю часть полноразмерного пикапа, придав ей вид "Крузака" с фирменным обвесом Executive.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

carakoom.com

Вместо стандартных элементов тюнеры установили новую крышку капота, оптику, радиаторную решётку и передние крылья.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

carakoom.com

Впрочем, задняя часть всё же тоже получила изменения, но минимальные – здесь появились новые фонари с оригинальным рисунком.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200

carakoom.com

Что интересно, весь этот тюнинг обратим – при желании пикап можно обратно превратить в полноценную Toyota Tundra за минимальное время.

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 (салон без каких-либо изменений)

Toyota Tundra с лицом Land Cruiser 200 (салон без каких-либо изменений)

carakoom.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Украине обнаружили необычную Волгу – она примечательна стильным тюнингом.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Toyota тюнинг внедорожник пикап авто
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