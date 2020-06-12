Как выглядит б/у Ford за $1700, на котором никто не ездил

Концептуальный Ford Via Ghia – уникальное транспортное средство из 1989 года. Автомобиль отражал визуальное направление, в котором предполагали развивать модельный ряд Форд. Теперь авто продают за $1700.

На сайте Bring a Trailer за машину просят действительно небольшую сумму. Это интернет-аукцион, поэтому в итоге автомобиль могут продать и за большие деньги.

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Ford Via уже исполнился 31 год, но за это время на машине никто не ездил. Этот экземпляр относится к категории концептов, которые предназначены для ознакомления с дизайном. Силовая установка в таких случаях просто не нужна. Поэтому здесь нет двигателя и КПП.

ЧИТАЙТЕ: Новейший внедорожник Ford полностью рассекречен на фото

У этого необычного Форда нет многих технических компонентов, но кузов и салон проработаны довольно тщательно. Внутри даже есть имитация кнопок, переключателей и рычага КПП.

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Таким образом, ездить на автомобиле невозможно. Это не транспортное средство в полной мере. Но за небольшую сумму можно стать обладателем уникального концепт-кара, подготовленного в единственном экземпляре.

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Ford Via 1989 года bringatrailer.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал об электромобиле Volkswagen, который отправится к покупателям в неготовом состоянии без части функций.