Как выглядит BMW, которая стоит $5 млн и чуть не разорила баварцев

Родстер BMW 507 – удивительная машина, пришедшая из середины прошлого века. В свое время она чуть не довела BMW до банкротства, а сейчас дожившие до наших дней экземпляры этой модели продают за миллионы долларов.

Об истории необычного авто напомнил телеканал CNBC.

BMW 507 на заводе компании. Фото: CNBC

BMW 507 появился на свет в 1956 году. Это был изящный двухместный спортивный автомобиль. Его кузов изготавливался из алюминия, а под капот ставили мощный 3,2-литровый 8-цилиндровый агрегат на 150 сил, который ускорял родстер до неслыханных для той поры 209 км/ч.

BMW 507 оснащался впечатляющим мотором V8. Фото: CNBC

BMW 507 получился настолько хорош, что завоевал популярность у селебрити. Такой был у Элвиса Пресли, актера Фреда Астера, князя Монако Ренье III и других знаменитостей. Но вот в чем беда: если публика приняла этот автомобиль с овациями, то для самого производителя он обернулся настоящим кошмаром.

Интерьер BMW 507. Фото: CNBC

Компания планировала продавать ежегодно по 5000 ед. 507-х по цене 5 000 долларов за штуку (сегодня это около 48 000 долларов с учетом инфляции). Однако затраты на производство были чрезвычайно высокими. На изготовление каждой модели уходило 10 000 долларов, что сегодня эквивалентно 96 000 долларам. BMW понесла убытки от этой машины. В итоге, уже в 1959-м году она свернуло производство родстера, продав лишь 250 экземпляров.

Элвис Пресли берет ключи от своего BMW 507 во Франкфурте, Германия, 1958 год. Фото: CNBC

После этого у баварцев возникли серьезные финансовые проблемы. Настолько, что компания чуть не была выкуплена своим ближайшим конкурентом – Daimler. Спасти от банкротства легендарную марку удалось лишь благодаря инвестициям немецкого акционера и промышленника Герберта Квандта.

Белый BMW 507 1958 года, проданный на аукционе Sotheby’s в феврале 2020 года. Фото: CNBC

Зато для коллекционеров BMW 507 стал очень ценным и желанным автомобилем. Они готовы платить за него миллионы долларов. Так, в феврале этого года на аукционе один такой BMW 507 был продан за 2,35 миллиона долларов. А в 2018 экземпляр, который принадлежал бывшему чемпиону Формулы-1 Джону Сёртису, и вовсе продали за $5 млн.

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