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Как выглядит BMW, которая стоит $5 млн и чуть не разорила баварцев

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
1,3 т.
Как выглядит BMW, которая стоит $5 млн и чуть не разорила баварцев

В период с 1956 по 1959 год BMW выпустила всего лишь 250 родстеров 507 из-за плохих продаж.. Фото: CNBC

Родстер BMW 507 – удивительная машина, пришедшая из середины прошлого века. В свое время она чуть не довела BMW до банкротства, а сейчас дожившие до наших дней экземпляры этой модели продают за миллионы долларов.

Об истории необычного авто напомнил телеканал CNBC.

BMW 507 на заводе компании.

BMW 507 на заводе компании. Фото: CNBC

BMW 507 появился на свет в 1956 году. Это был изящный двухместный спортивный автомобиль. Его кузов изготавливался из алюминия, а под капот ставили мощный 3,2-литровый 8-цилиндровый агрегат на 150 сил, который ускорял родстер до неслыханных для той поры 209 км/ч.

BMW 507 оснащался впечатляющим мотором V8.

BMW 507 оснащался впечатляющим мотором V8. Фото: CNBC

BMW 507 получился настолько хорош, что завоевал популярность у селебрити. Такой был у Элвиса Пресли, актера Фреда Астера, князя Монако Ренье III и других знаменитостей. Но вот в чем беда: если публика приняла этот автомобиль с овациями, то для самого производителя он обернулся настоящим кошмаром.

Интерьер BMW 507.

Интерьер BMW 507. Фото: CNBC

Компания планировала продавать ежегодно по 5000 ед. 507-х по цене 5 000 долларов за штуку (сегодня это около 48 000 долларов с учетом инфляции). Однако затраты на производство были чрезвычайно высокими. На изготовление каждой модели уходило 10 000 долларов, что сегодня эквивалентно 96 000 долларам. BMW понесла убытки от этой машины. В итоге, уже в 1959-м году она свернуло производство родстера, продав лишь 250 экземпляров.

Элвис Пресли берет ключи от своего BMW 507 во Франкфурте, Германия, 1958 год.

Элвис Пресли берет ключи от своего BMW 507 во Франкфурте, Германия, 1958 год. Фото: CNBC

После этого у баварцев возникли серьезные финансовые проблемы. Настолько, что компания чуть не была выкуплена своим ближайшим конкурентом – Daimler. Спасти от банкротства легендарную марку удалось лишь благодаря инвестициям немецкого акционера и промышленника Герберта Квандта.

Белый BMW 507 1958 года, проданный на аукционе Sotheby’s в феврале 2020 года.

Белый BMW 507 1958 года, проданный на аукционе Sotheby’s в феврале 2020 года. Фото: CNBC

Зато для коллекционеров BMW 507 стал очень ценным и желанным автомобилем. Они готовы платить за него миллионы долларов. Так, в феврале этого года на аукционе один такой BMW 507 был продан за 2,35 миллиона долларов. А в 2018 экземпляр, который принадлежал бывшему чемпиону Формулы-1 Джону Сёртису, и вовсе продали за $5 млн.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на продажу выставили "лупатый" Mercedes, на котором можно неплохо заработать.

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