Как выглядит американская Лада с двигателем Toyota

В штате Флорида (США) ВАЗ-2105 1988 года выпуска подвергли очень серьезной доработке. Под капотом оказался шестицилиндровый двигатель от Toyota Supra.

Снаружи тюнингованный ВАЗ-2105 отличается от стандартной модели. Фото: firstgear.ua

Мотор получил увеличенную турбину, благодаря которой мощность силовой установки составила 540 л.с. и 678 Нм крутящего момента. Тем не менее, отдачу ограничили на 500 л.с.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой КПП Nissan, а в подвеске есть детали от Ford. Таким образом, от ВАЗ-2105 здесь осталось не так много. Разве что снаружи автомобиль все еще выглядит узнаваемо, даже несмотря на облегченный кузов и аэродинамические модификации.

В салоне появился жесткий каркас безопасности и спортивные сиденья.

Мотор ВАЗ-2105 от Toyota выдает более 500 л.с. Фото: firstgear.ua

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