Как выглядит 43-летняя Лада Нива по цене Mercedes. Фото

В России на продажу выставили внедорожник Лада Нива 1977 года за 3 000 000 рублей (около 1 100 000 грн). В Украине за эти деньги можно купить новый Mercedes, да и в РФ тоже.

Интересно, что за 43 года существования автомобиль преодолел только 5 км. Таким образом, внедорожник Лада фактически находится в состоянии нового авто.

Видимо, по этой причине владелец и установил высокую цену, за которую сегодня можно купить 6 Lada 4x4 – технически тот же автомобиль, только произведенный в XXI столетии. Но это еще не все.

Автомобиль выкрашен в фирменный желтый цвет. Фото: аuto.ru

Старая Лада Нива не демонстрирует никаких намеков на поломки и неполадки, сохранилась в хорошем состоянии, а в комплекте даже есть оригинальное запасное колесо.

Салон внедорожника отлично сохранился. Фото: аuto.ru

Дополнительно высокая цена оправдывается коллекционным статусом – конкретный экземпляр относится к одной из первых партий, которую произвели в 1977 году в СССР.

За 43 года Лада Нива проехала только 5 км. Фото: аuto.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о новой идее АвтоВАЗа обратиться к обществу с предложением придумать название для новой модели Лада. Вместо этого россияне начали смеяться над производителем.