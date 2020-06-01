Как выглядит 34-летний Запорожец за $7000 без пробега
В России выставили на продажу ЗАЗ 968М за 500 000 рублей – около $7000. Старый Запорожец стоит довольно дорого, но состояние автомобиля очень хорошее.
Пробег составляет всего 483 км, что за 34 года эксплуатации почти не считается. Как результат – машина до сих пор выглядит как новая. Ярко-голубая эмаль кузова отлично сохранилась, а все хромированные элементы по-прежнему блестят.
Салон ЗАЗ-968М выглядит так, словно автомобиль только что выехал с конвейера. Такого результата удалось достичь благодаря качественному своевременному уходу за транспортным средством, которое до сих пор выглядит как новое.
Тем не менее, 7 тыс. долларов за такой довольно массовый автомобиль СССР – очень большая сумма. С другой стороны, этот б/у Запорожец находится в коллекционном состоянии, таких машин остается все меньше.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Запорожце с мощным двигателем и деталями от Mazda, который выставили на продажу.