Как выглядит 34-летний Запорожец за $7000 без пробега

В России выставили на продажу ЗАЗ 968М за 500 000 рублей – около $7000. Старый Запорожец стоит довольно дорого, но состояние автомобиля очень хорошее.

Пробег составляет всего 483 км, что за 34 года эксплуатации почти не считается. Как результат – машина до сих пор выглядит как новая. Ярко-голубая эмаль кузова отлично сохранилась, а все хромированные элементы по-прежнему блестят.

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Салон ЗАЗ-968М выглядит так, словно автомобиль только что выехал с конвейера. Такого результата удалось достичь благодаря качественному своевременному уходу за транспортным средством, которое до сих пор выглядит как новое.

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Тем не менее, 7 тыс. долларов за такой довольно массовый автомобиль СССР – очень большая сумма. С другой стороны, этот б/у Запорожец находится в коллекционном состоянии, таких машин остается все меньше.

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Идеальный Запорожец выставили на продажу auto.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Запорожце с мощным двигателем и деталями от Mazda, который выставили на продажу.