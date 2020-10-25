Как внедорожник ЗАЗ стал электромобилем: в сети рассказали о малоизвестном авто

В социальной сети Facebook появились фото и информация о малоизвестном автомобиле Запорожского автозавода. Речь идет об электрическом внедорожнике ЗАЗ-969, который разработали еще в период "застоя".

Как пишет сообщество "Украинские автомобили" со ссылкой на венгерский журнал "Autó-Motor" от 06.11.1973 р., автомобиль создали в 1973 году в Баку. За основу был взят опытный ЗАЗ-969 (на заглавном фото), который позднее отправился в серию под маркой ЛуАЗ. При этом у электрической версии из Азербайджана были довольно неплохие характеристики – особенно для той поры.

Так, запас хода электромобиля ЗАЗ-969 составлял 220 км, максимальная скорость – 60 км/ч. На борт автомобиль мог взять груз массой 600 км.

После разработки автомобиль проходил испытания на азербайджанских нефтяных месторождениях, однако он так и остался в статусе эксперементального – в серию электрокар так и не отправился.

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