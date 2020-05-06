Как в СССР: в Украине нашли новый 30-летний "Москвич"

Украинский блогер Roma Urraco обнаружил новый "Москвич-2141" (АЗЛК-2141) в Никополе. Пробег составляет всего 1996 км. Состояние б/у автомобиля отличное, несмотря на 30-летний возраст.

"Москвич" 1990 года выпуска хорошо сохранился благодаря знакомому сценарию: с момента покупки машину поставили в гараж и почти не эксплуатировали. В итоге советский автомобиль выглядит, как новый.

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Фактически, он действительно новый, даже несмотря на три десятилетия, которые прошли с момента его производства. В салоне осталась заводская упаковка на креслах, а в комплекте – банка с вишневой краской, инструкция по эксплуатации и даже транзитные номера времен СССР.

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Под капотом – двигатель мощностью 71 л.с., который хорошо сохранился и легко завелся, потребовав лишь замены расходников.

Новый "Москвич" 1990 года drive2.ru

Ранее OBOZREVATEL показывал вишневую "девятку", которую нашли в Украине в 30-летнем возрасте.