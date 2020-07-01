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Как в Монако: курорт под Одессой удивил стоянкой элитных авто

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Как в Монако: курорт под Одессой удивил стоянкой элитных авто

Элитные авто на курорте под Одессой.

На одном из курортов в Одесской области сфотографировали стоянку, заполненную дорогими и экзотическими автомобилями. По-видимому, отель, при котором находится эта парковка, пользуется хорошим спросом у состоятельных украинцев.

Снимки "'элитной стоянки" опубликовал сайт TopGir. В кадрах можно увидеть семь люксовых авто, причем почти все они действительно недешевые: это Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабриолет Aston Martin DB11, новый Jaguar F-Type R 2020, Maserati Levante и Ford Expedition. Общая стоимость этих машин – примерно 1 млн долларов.

Элитные авто на курорте под Одессой;

Элитные авто на курорте под Одессой; topgir.com.ua

Судя по тому, что у большинства машин столичные номера, на отдых под Одессу приехали богатые киевляне, которые не смогли выехать на уик-энд за границу. Как известно, сейчас поехать в другую страну довольно проблематично ввиду карантинных ограничений.

Элитные авто на курорте под Одессой

Элитные авто на курорте под Одессой topgir.com.ua

Элитные авто на курорте под Одессой

Элитные авто на курорте под Одессой topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли довольно необычную картину – новейший Гелендваген за 170 тыс. евро засветился на парковке возле АТБ.

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