Как в Монако: курорт под Одессой удивил стоянкой элитных авто

На одном из курортов в Одесской области сфотографировали стоянку, заполненную дорогими и экзотическими автомобилями. По-видимому, отель, при котором находится эта парковка, пользуется хорошим спросом у состоятельных украинцев.

Снимки "'элитной стоянки" опубликовал сайт TopGir. В кадрах можно увидеть семь люксовых авто, причем почти все они действительно недешевые: это Porsche Cayenne, Brabus G500 4×4², Bentley Bentayga, кабриолет Aston Martin DB11, новый Jaguar F-Type R 2020, Maserati Levante и Ford Expedition. Общая стоимость этих машин – примерно 1 млн долларов.

Элитные авто на курорте под Одессой; topgir.com.ua

Судя по тому, что у большинства машин столичные номера, на отдых под Одессу приехали богатые киевляне, которые не смогли выехать на уик-энд за границу. Как известно, сейчас поехать в другую страну довольно проблематично ввиду карантинных ограничений.

Элитные авто на курорте под Одессой topgir.com.ua

Элитные авто на курорте под Одессой topgir.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве засняли довольно необычную картину – новейший Гелендваген за 170 тыс. евро засветился на парковке возле АТБ.