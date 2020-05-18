Как в 90-е: в Киеве засняли впечатляющий кортеж из "Геликов"

Крутые кортежи из одинаковых автомобилей можно увидеть не только в кино, но и реальной жизни. Один из таких "конвоев" недавно могли встретить жители и гости украинской столицы.

В частности, в Киеве (на бульваре Дружбы Народов) была замечена колонна из четырех Mercedes G-Class. Все автомобили – в черном цвете; при этом некоторые внедорожники это высокороизводительные Mercedes-AMG G63 и Brabus G700.

Кортеж "Геликов" в Киеве instagram.com/vehicles.exclusive

Смотрится такой кортеж из "Геликов" очень эффектно – подобное часто можно было увидеть в "лихие 90-е", но сейчас – большая редкость. Опубликованное в соцсети Instagram фото даже вызвало дискуссию среди пользователей: например, одни предполагают, что это были съемки продолжения сериала "Бригада", другие же считают, что эффектный кортеж является частью свадьбы по-кавказски.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на парковке в Монако были замечены ультра-роскошные авто из Украины.

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