Бронированная капсула и донорская кровь: как устроен лимузин Байдена

В жизни Джо Байдена за последний месяц произошло несколько серьезных изменений. Он не только стал 46-м президентом США, но и вынужден пересесть со своего любимого Chevrolet Corvette 1967 года на бронированный лимузин Cadillac One.

О президентском авто известно немного. Говорят, что машина весит аж 10 тонн из-за бронированной капсулы, которой она оснащена. Об этом сообщает 24 канал.

По одной из версий "Зверь" (так называют президентское авто) построен на базе тяжелого пикапа. По другой – в его основе Cadillac Escalade. В то же время внешне лимузин напоминает седан Cadillac CT6.

Кузов авто толщиной 15 см, стекло – 10 см, а его специальные шины усилены кевларовой защитой. Среди других "фишек":

защита от бактериальной и биологического оружия

специальные пушки для запуска дымовых завес и распыления слезоточивого газа

система пожаротушения

аварийная подача кислорода в салон

пуск электрического заряда через дверные ручки, который активируется в случае нападения.

Джо Байден и Барак Обама в Cadillac One Pete Souza, White House

В салоне нового автомобиля есть холодильник, в котором хранится кровь той же группы и с тем же резус-фактором, что у президента, дефибриллятор и другое медицинское оборудование. Сам салон отделан велюром.

Отмечается, что теперь таких Cadillac One не один, а два. Другой, чтобы сбить с толку злоумышленников, которые не будут знать, в каком именно лимузине находится президент.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Джо Байден рассказал о своих автомобильных пристрастиях и раскрыл тайну концерна General Motors. Президент является большим поклонником американских автомобилей, и возлагает большие надежды на светлое будущее автомобилестроения в США.