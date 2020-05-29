Как у Бонда: Aston Martin выпустит культовое авто
Британская компания Aston Martin решила возродить самую известную свою модель – купе DB5, которая участвовала в съемках фильмов про Джеймса Бонда.
Оригинальная версия выпускалась всего три года, с 1963 по 1965 год и разошлась тиражом порядка 900 экземпляров. Впервые автомобиль снялся в "Бондиане" в 1964 году в фильме Goldfinger.
Спустя 55 лет в компании решили выпустить лимитированную серию DB5 Goldfinger. Все 25 экземпляров коллекционной серии будут представлять собой копию машины Джеймса Бонда из фильма Goldfinger.
Автомобиль будет оснащен аксессуарами, которые присущи машине Джеймса Бонда: устройствами для создания дымовой завесы и выброса масла на дорогу, вращающимися номерными панелями, бутафорскими пулеметами и устройством для повреждения шин, пуленепробиваемым щитом, съемной панелью крыши над пассажирским креслом и клыками-таранами спереди и сзади.
В салоне появятся бутафорский радар слежения, телефон на водительской двери, кнопка зажигания в рычаге КП, дополнительные отделения под сиденьями и тумблеры для управления "гаджетами" на подлокотнике и центральной панели, а также пульт для дистанционного управления спецоборудованием.
Для создания максимально аутентичной версии "Бондмобиля" пригласили британского специалиста по спецэффектам Криса Корбулда, который принимал участие в разработке оборудования для дюжины фильмов о Джеймсе Бонде.
Все автомобили получат классический алюминиевый кузов и стальное шасси. Под капотом расположится 4-литровая 290-сильная атмосферная рядная "шестерка" с тремя карбюраторами SU. Вся мощь мотора будет передаваться к задним колесам через 5-ступенчатую "механику" от ZF.
Кроме того, в арсенале модели – механический дифференциал повышенного трения, гидроусилитель тормозов, передняя пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости и задняя подвеска с радиальными рычагами и механизмом Уатта.
Каждый экземпляр будет изготовлен вручную специалистами реставрационной мастерской компании, а процесс производства занимает 4500 часов. Это обусловило внушительную цену машины –2,75 млн фунтов (3,05 млн. евро) без учета налогов. Первые экземпляры DB5 Goldfinger прибудут к покупателям во второй половине нынешнего года.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили реплики автомобилей из фильма "Назад в будущее".