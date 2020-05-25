Как стать владельцем нового авто и сэкономить: просто о сложном

АвтоОбоз разбирался, как стать владельцем новенькой иномарки, не переплачивая и даже немного экономя.

Компания Renault предлагает различные программы финансирования, которые позволяют сделать покупку авто максимально выгодной renault.ua

Оживлению ситуации на автомобильном рынке в Украине не может помешать даже коронавирус. Украинцы все активнее приобретают новые авто благодаря удобным и выгодным финансовым предложениям.

Статистика, штука упрямая. С 2015 года бренд Renault удерживает лидерство на украинском автомобильном рынке. Только за прошлый год почти 17 тысяч украинцев стали счастливыми обладателями автомобилей этого французского бренда.

Renault Duster renault.ua

Интересно, что по итогам прошлого года сразу три модели Renault вошли в ТОП-5 самых популярных моделей в Украине – Duster (5224 экз.), Logan (4497) и Sandero (3225).

Кроме того, в прошлом году модельную гамму пополнил обновленный Kadjar. Новинка заняла достойное место в семействе кроссоверов Renault, представленное такими популярными моделями, как Sandero Stepway, Captur, Duster и Koleos.

Renault Kadjar renault.ua

Почему украинцы выбирают именно Renault? Во-первых, компания предлагает широкий ассортимент моделей на любой вкус и кошелек. Во-вторых, продукция марки представлена во всех регионах страны. На сегодняшний день в Украине работает 35 дилерских центров Renault, способных предложить покупателю всестороннюю помощь и поддержку. В третьих, компания предлагает интересные программы финансирования, которые позволяют сделать покупку авто максимально выгодной.

Мы решили самостоятельно разобраться и подсчитать, во что обойдется покупка нового Renault Sandero. И результаты нас приятно удивили.

Renault Sandero renault.ua

Расчет платежей по программе Renault Bonus при стандартном методе погашения кредита

Расчет платежей по программе Renault Bonus obozrevatel.com

Таким образом, покупая автомобиль по программе Renault Bonus, вы фактически получаете автомобиль в рассрочку. А на сэкономленные 524 грн можно отметить выгодную покупку с семьей или в кругу друзей. Но, это лишь вершина айсберга преимуществ, которые вы получаете в процессе покупки.

Во-первых, вам не нужно сразу вынимать из семейного бюджета всю сумму, а только ее половину. Во-вторых, все расчеты зафиксированы на срок кредитования в национальной валюте, так что вы застрахованы от колебаний валютного курса.

Приобретение нового, а не подержанного авто – это удачное решение по многим причинам. Самое главное – вы точно знаете, что покупаете.

Renault Logan renault.ua

Новый автомобиль однозначно дешевле в повседневной эксплуатации, в том числе благодаря экономичным современным моторам. Более того, по соотношению цена-качество продукция Renault многие годы занимает лидирующие позиции в независимых потребительских рейтингах. А заводская гарантия – у Renault это 3 года или 100 тысяч км пробега – и система Renault Assistance, позволит надолго забыть о технических проблемах и дополнительных тратах.

Как мы уже говорили выше, финансовая программа, предлагаемая компанией Renault позволяет быстро и просто оформить покупку на выгодных условиях. Также, не стоит забывать, что новый автомобиль не так быстро теряет свою остаточную стоимость.

Если вы еще сомневаетесь в правильности такого решения, запишитесь on-line на тест-драйв на любой из автомобилей Renault у ближайшего официального дилера, тем более, что эта процедура займет у вас не более 1 минуты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Renault готовит новый кроссовер.