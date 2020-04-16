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16 апреля • обновлено в 11:47
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Как спасти авторынок: покупателям машин стали раздавать деньги

1.5т
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Вспышка коронавируса нанесла существенный урон по мировой экономике. Естественно, сказалась она и на автомобильном рынке, причем довольно существенно.

Во многих странах продажи авто просели до небывалых показателей – на 60-85%. И, первым, кто бросился спасать рынок транспортных средств, стал Китай. Чтобы выйти на те показатели, которые были в стране до эпидемии, власти пошли на беспрецедентное решение.

В Китае нашли способ спасения авторынка

В Китае нашли способ спасения авторынка

Ng Han Guan / AP

Как пишет CNN, главы городов и муниципалитетов Китая решили не только продлить существующие стимулы (вроде субсидий на покупку гибридов и электрокаров), но и ввести новые методы поощрения. Покупателям новых автомобилей стали в прямом смысле слова платить деньги – размер соответствующей льготы составляет до 1400 долларов.

В Китае нашли способ спасения авторынка

В Китае нашли способ спасения авторынка

Ng Han Guan / AP

Такой стимул для властей КНР оправдан. Дело в том, что автомобильная отрасль играют большую роль в экономике Поднебесной. Ежегодно она приносит более $1 трлн дохода, в ней работают около 40 млн человек. Но COVID-19 нанес большой удар по этому сектору хозяйства: за первые три месяца 2020 года в Китае было продано менее 3,7 млн автомобилей, в то время как за аналогичный период прошлого года объем реализации составил около 6 млн машин. Таким образом, в первом квартале рынок просел на 42%, при этом самым тяжелым месяцем оказался февраль – тогда обвал достиг 80% (в марте уже было меньше – 40,8%).

В Китае нашли способ спасения авторынка

В Китае нашли способ спасения авторынка

Ng Han Guan / AP

Местные производители надеются, что по мере открытия учебных заведений и приближения летнего сезона рынок автомобилей активизируется – многие китайцы покупают машины из-за необходимости возить детей на занятия, причем не только в школу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на китайские Тесла возник огромный спрос – их покупают со скоростью 10 авто в минуту.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
новые авто китайский автомобиль
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