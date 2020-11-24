Как собирают новую Skoda Octavia: опубликовано уникальное видео

В сети появилось видео, которое раскрывает процесс производства бестселлера Skoda – модели Octavia. Ролик сняли главном заводе компании в чешском Млада-Болеславе.

На видео, размещенном в You-Tube-канале OctaviaClub, можно увидеть, как создается Octavia – от "скелета" до финальной проверки продукта, включая проведение контрольного тест-драйва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Ежедневно Skoda выпускает свыше тысячи новых "Октавий" Skoda

Ежедневно в Млада-Болеславе производится 1150 моделей Octavia. На сегодняшний день Skoda произвела более 7,1 миллиона единиц этого автомобиля.

Skoda Octavia 2021. Skoda

Интересно, что с недавних пор на одной конвейерной линии с "Октавией" выпускается электрический кроссовер Enyaq iV: в день завод собирает 350 таких автомобилей. Для этого производитель серьезно модернизировал свой завод, инвестировав в него 32 млн евро.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что заряженная Skoda Octavia RS поступила на службу в полицию. Для этого машина получила все необходимые для этого атрибуты.