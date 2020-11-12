Как снова стать водителем после лишения прав: в полиции дали разъяснение

Чтобы получить водительское удостоверение после лишения прав автомобилисту снова нужно сдать экзамены на вождение, а в некоторых случаях еще и пройти медкомиссию. При этом соответствующие процедуры проводятся уже после того, как истек срок лишения прав, установленный судом.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Патрульная полиция Киева. Правоохранители опубликовали памятку "Лишение прав вождения в вопросах и ответах", в которой подробно разъяснили, как можно вернуть изъятое водительское удостоверение.

В частности, указывается, что после истечения срока лишения прав установлены следующие условия для возвращения водительского удостоверения:

необходимо успешно сдать теоретический и практический экзамен для получения права на управление транспортным средством соответствующей категории;

пройти в установленном порядке внеочередной медицинский осмотр относительно пригодности к управлению транспортным средством (для лиц, лишенных права на управление транспортными средствами за управление автои в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения).

В полиции подчеркнули, что на время лишения права хранятся в территориальном сервисе МВД по месту жительства водителя. Чтобы вернуть документы по истечению срока лишения, необходимо обраться в терцентр, предоставив необходимую копию постановления суда.

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