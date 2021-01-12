Как сделать зимнюю поездку безопасной: советы и "гаджеты"

Зимний сезон 2020/2021 пока не впечатляет украинцев холодами, осадками и скверной погодой. Сейчас мы наблюдаем довольно мягкую климатическую ситуацию. Но по традиции все самое интересное зима подготовила к весне – пора подготовиться.

AutoOboz собрал самые важные советы и приспособления, которые помогут справиться с низкими температурами, подготовить автомобиль к снежной дороге и комфортно чувствовать себя в любых зимних условиях, с которыми украинцам еще предстоит встретиться в этом году.

Когда-то человеку для организации ежедневного быта и решения любых задач хватало палки и острого камня. Цивилизация эволюционировала, поэтому сегодня у нас есть большое количество полезных штуковин, которые действительно облегчают жизнь. Особенно в вопросах подготовки автомобиля к зимним условиям.

Лопата – не самый очевидный зимний спутник, но важный помощник, который не займет много места в багажнике даже компактной машины. В продаже можно найти действительно небольшие лопаты. Главное, чтобы приспособление оказалось прочным и позволяло удобно с собой обращаться. Никогда не знаешь, в какие условия можно попасть на зимней дороге.

Антилед – средство, которое облегчит движение при небольших скоростях на скользком покрытии. Например, при въезде в гараж. Небольшая упаковка этого "порошка" поместится в любую машину.

Цепи для колес занимают немного места в багажнике, но их наличие трудно назвать обязательным. Разумеется, их преимущества на сложной зимней дороге неоспоримы. Однако лучше все же следить за прогнозом погоды – скорее всего, цепи вам не пригодятся, но держите их в уме (лучше – в гараже) на случай экстремальных погодных изменений.

Скребок и щетка – незаменимые помощники зимней эксплуатации любого автомобиля, который остается на улице. Если ваша машина не прячется в гараже, быстро и эффективно очистить кузов и стекла от снега и льда можно именно с помощью таких приспособлений. К сожалению, в холодное время не слишком удобно пользоваться такими "гаджетами" в перчатках. Для этого существуют гибридные скребки, которые оснащены теплыми "рукавами", работающих по принципу тех же рукавиц.

Буксировочный трос может пригодиться в экстренных ситуациях, к которым лучше подготовиться заранее. Учтите, чтобы вытащить автомобиль, который застрял в глубоком снегу, нужно более крепкое приспособление, чем стандартный трос для буксировки.

Законодательство не обязывает украинцев использовать зимнюю резину. В принципе, многим этого достаточно, чтобы оправдать халатное отношение к собственной безопасности и жизням своих пассажиров. Не стоит забывать, что неправильно укомплектованное транспортное средство представляет огромную опасность и для других участников движения.

Также многие игнорируют сезонную переобувку автомобиля из-за экономии денег. Некоторые оправдывают безрассудное отношение к этому вопросу той самой мягкой зимой, о которой мы говорили ранее. Но тонкость состоит в том, что зимние покрышки созданы не только для снега и экстремально низких температур. Летняя резина стремительно теряет эффективность уже при снижении температуры до 0 градусов. Шины для определенных сезонов отличаются сплавом, который создан для эксплуатации в конкретных условиях. Например, зимнюю резину в летний период можно "уничтожить" буквально спустя один месяц использования.

В то же время на покрытой тонким льдом дороге летние шины увеличивают тормозной путь приблизительно в три раза в сравнении с зимними покрышками. Для возникновения таких условий совсем не нужно ждать температуры -15. Установите зимние шины как можно скорее, если вы по какой-то причине этого еще не сделали.

В холодное время года необходимо увеличивать дистанцию между автомобилями в дорожном потоке. О таком простом правиле многие забывают, особенно в крупных городах. Это связано с увеличенной длиной тормозного пути и непредсказуемыми ситуациями, которые возникают на зимних дорогах.

Не стоит разгоняться и тем более превышать скоростной лимит. Повышение скорости всегда влечет за собой усиленное торможение. В заснеженной среде лучше все делать плавно. По этой же причине стоит отказаться от динамичным обгонов.

Замените технические жидкости на те, которые рассчитаны на эксплуатацию в зимних условиях. Проверьте количество антифриза. При наступлении холодов отдельное внимание необходимо уделить состоянию аккумулятора. Спустя 4-5 лет эксплуатации емкость АКБ снижается, поэтому зимой его стоит подзарядить. Изучите состояние свечей зажигания. Возможно, их придется заменить. Особенно, если автомобиль не новый.

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