Как Rolls-Royce за $535 000 бросили гнить посреди улицы. Фото

Порою увидеть заброшенными можно не только самые обычные, дешевые машины – нередко подобная участь постигает редкие и эксклюзивные модели.

Недавно в соцсети Facebook появилось довольно шокирующее фото, сделанное в Нигерии: на нём изображен эксклюзивный кабриолет Rolls-Royce, имеющий явные признаки бесхозности (толстый слой пыли, спущенные шины, пропали некоторые комплектующие). AutoOboz занялся поиском информации в Сети и выяснил, почему одно из самых дорогих авто оказалось в столь плачевном состоянии.

Брошенный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe Скриншот публикации

Как оказалось, данный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe бросили на одной из улиц в городе Лагос, причём находится он там уже давно: машину обнаружили ещё в 2018 году, когда, собственно, и было сделано выше опубликованное фото.

Брошенный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Оказалось, фото было сделано ещё в 2018-м dailygossip.ng

Кому же он принадлежит? Как пишут в соцсети reddit.com, владелец машины жив-здоров, однако он разорился. Хозяин "Роллса" должен был продать кабриолет, но этого почему-то ещё не произошло. При этом на машине нередко пытаются заработать мошенники: отмечаются, что после того как ею интересуются те или иные автомобильные фанаты, с ними якобы связывается владелец и предлагает выкупить авто за символические деньги.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe wikipedia.org

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe выпускался в 2007-2016 годах. Он представляет собой 5,6-метровый четырехместный кабриолет с задним приводом, оснащенный 6,7-литровым двигателем BMW V12 и 8-ступенчатым "автоматом". Новым такое автомобиль стоил 535 тыс долларов.

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