Как разбитые в хлам машины превращают чуть ли не в новые авто

Виталий Сазонов Новости 13:14, 25.07.2020 Обновлено: 13:21, 25.07.2020

На сервисе YouTube появилось видео, которое наглядно демонстрирует тот факт, что даже самые "затоталенные" автомобили можно вернуть к жизни.

Как видно, на ремонт к механикам попал сравнительно свежий Nissan X-Trail (предыдущего поколения). Автомобиль оказался серьезно побитым: у него была повреждена безопасность, нарушена геометрия кузова. При этом больше всего повреждений припало на левую боковину: здесь на кроссовере не было буквально живого места.

Авто до ремонта.
Скриншот видео

Однако мастеров это ни на минуту не смутило и они взялись за восстановление "японца". Ремонт проводился грамотно: сначала машину разобрали, а потом, проведя все необходимые манипуляции (выравнивание, грунтовка, покраска и т.д.), собрали заново.

Авто во время ремонта.
Скриншот видео
Авто после ремонта.
Скриншот видео

Весь процесс показан в ролике всего за три с небольшим минуты. Если сравнить начало видео и его конец, может сложиться впечатление, что в кадрах показаны абсолютно два разных авто. Но на самом деле нет, это одна и та же машина – X-Trail получилось не просто вернуть к жизни, а придать ему вид чуть ли не нового авто.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, насколько реальный расход топлива автомобиля отличается от того, что показывает бортовой компьютер.

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