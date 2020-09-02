Как растаможить "евробляху" в Украине: пошаговая инструкция

Стас Сидилев Новости 17:35, 2.09.2020 Обновлено: 17:58, 2.09.2020

Автомобиль, который используется на территории Украины на постоянной основе, должен получить отечественную регистрацию. При этом начать таможенное оформление авто на иностранной регистрации необходимо в течение 24 часов после ввоза.

Растаможка и регистрация транспортного средства с зарубежными номерами начинается с подготовки необходимого пакета документов:

  • паспорт гражданина Украины

  • идентификационный код

  • водительское удостоверение

  • таможенная декларация

  • документ, который подтверждает право собственности на ТС

  • техпаспорт

  • документ, который подтверждает стоимость ТС

Затем транспортное средство отправляется к таможне, которая находится ближе всего к месту регистрации владельца авто. Там же необходимо уточнить пакет документов, чтобы быть уверенным в правильной подготовке к процедуре регистрации. Это может занять до 10 дней. После этого владелец получит номерные знаки и новый техпаспорт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о штрафах за езду на нерастаможенных авто.

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