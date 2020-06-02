Как президента Украины напугал инновационный ЗАЗ на базе ЛуАЗ

В 1990-х годах знаменитый внедорожник ЛуАЗ-969 "Волынь" был переделан в самосвал силами Запорожского автозавода. Оказывается, этот автомобиль, а также ряд других перспективных разработок ЗАЗ, в своё время был представлен на осмотр лично президенту Украины Леониду Кучме.

Об этом автомобиле и данном событии в частности рассказало Facebook-сообщество Українські автомобілі.

ЗАЗ-2320 "Фермер-2" facebook.com/ukrainiancars

Уникальный автомобиль показали тогдашнему главе государства во время его визита на предприятие. Машина получила название ЗАЗ-2320 "Фермер-2" – она представляла собой опытный образец самосвала с валом отбора мощности и краном. Принцип работы установленной на ЛуАЗ системы был следующий: за кабиной находился кран, который с помощью троса поднимал кузов, благодаря чему автомобиль и являлся самосвалом. Также этот кран использовался для загрузки / разгрузки различных грузов и сельхозагрегатов, которые затем подключались к валу отбора мощности.

Интересно, что во время демонстрации работы самосвала не обошлось без эксцессов. Когда систему запустили, кнопка подъема кузова была нажата, а вот блокировки кузова не сработали. В итоге, кузов начал подниматься, трос натянулся, после вдруг раздался звук, похожий на выстрел. В своих воспоминаниях очевидец тех событий главный конструктор НТЦ "ЗАЗавтотехника" Сергей Фетищев отметил, что, ни президент, ни охранники не пострадали, но перепугались.

Ранее OBOZREVATEL публиковал история о том, как ЗАЗ-1102 Таврия стала героиней французского журнала.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал