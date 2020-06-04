Как превратить Subaru XV в кроссовый болид за $500: рецепт американских тюнеров
Уникальный набор для переделки подготовила калифорнийская компания Crawford Performance. Любители бездорожья получили возможность радикально преобразить Subaru XV в брутальный вездеход.
Более года назад компания Subaru дебютировала с необычным багги Desert Racer во внедорожном ралли 2019 Baja 500. Автомобиль построен на базе Subaru Crosstrek (в Украине – XV) и оснащен 2,5-литровым оппозитным мотором мощностью 300 л.с. от Crawford Performance.
Этот экстремальный гоночный болид послужил источником вдохновения для мастеров Crawford Performance, которые разработали комплект для усовершенствования стоковой Subaru XV.
Доступный на фирменном сайте набор для модернизации Crawford Performance CDR Series Lift Kit обойдется всего в $500. Здесь же есть электронная инструкция для самостоятельной установки всех компонентов. Всего компания подготовила 10 наборов для энтузиастов off-road.
За дополнительные деньги на автомобиль можно также установить внедорожную резину, защитные дуги по периметру кузова, защиту картера, спортивную выхлопную систему, дополнительну светотехнику и прочее оборудование.
Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Subaru подготовила новое поколение универсала Levorg.