Как правильно разморозить автомобиль зимой: важные советы автомобилистам

В Украине в очередной раз ударили морозы. Это может мешать водителям не только на дороге, но и еще до того, как они на нее уехали. Когда весь автомобиль покрыт льдом – это неприятная ситуация, но нервничать и спешить в таком случае не стоит. Есть несколько приемов, которые вы можете сделать довольно быстро, и при этом не навредите вашему авто.

Водителю важно хорошо освободить лобовое, передние боковые и заднее стекло, чтобы обеспечить обзор. Не нужно крушить толстый лед, сдирая его со стекла. Снимайте его коркой, отдельными фрагментами. Об этом сообщает 24 канал.

Чтобы аккуратно отсоединить лед от стекла и удалить, можно нагреть его, пустив струю теплого воздуха из отопителя. Для этого придется дождаться, пока прогреется двигатель и печка начнет давать теплый воздух.

Также можно залить между льдом и стеклом незамерзающую жидкость. Для этого следует продрать на льду вверху стекла хотя бы узкую щелочку, в которую лить препарат-размораживатель (дефростер).

Если слой льда не толстый, можете попробовать смыть его качественной жидкостью-размораживателем, просто увлажняя ледяную поверхность из распылителя.

Поэтому всегда перед поездкой берите с собой бутылку дефростера и скребок. И, прежде всего, запускайте двигатель. Он начнет прогревать печь, а та уже обогреет салон и окна.

После запуска двигателя включите обогреватель заднего окна и зеркал, а если есть – и обогреватель лобового стекла. Даже если последний в наличии, вам все равно придется немного подождать, особенно если лед толстый.

Обычно на лобовом стекле лед начинает таять снизу – от зоны, которая в первую очередь обдувается теплым воздухом отопителя. На боковых окнах это чаще всего зона в районе зеркал заднего вида. Соответственно там и начинайте подрывать лед скребком.

Учитывайте, что скребок оставит на стекле микроцарапины, которые ночью в свете встречных фар превращаются в большие царапины и мешают видеть дорогу. Поэтому старайтесь меньше им царапать стекло, особенно напротив водительского места.

В некоторых авто замороженное лобовое стекло может треснуть от слишком горячего воздуха. Поэтому направляйте воздух на него сразу после запуска двигателя, когда он еще не жаркий. По этой же причине нельзя смывать лед горячей водой из чайника или термоса.

Не забывайте, что нельзя трогаться с места, если окна, которые обеспечивают обзор для водителя, не будут очищены от льда, снега или инея. Не рассчитывайте, что стекло полностью очистится во время движения. А незамеченное препятствие сможет вызвать неприятность вроде ДТП.

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