Как правильно очистить машину от снега и льда: простые советы

Зима напомнила о себе обильным снегопадом. АвтоОбоз подготовил рекомендации и советы по быстрой очистке машины от снега и льда.

Зачем это нужно?

#1 Перед тем, как отправиться в путь, обязательно необходимо очистить машину от снега. И речь идет не только о том, чтобы просто смахнуть его, чтобы попасть в салон. Нужно обязательно убрать снег с крыши, капота и багажника. Снежный "горб" при движении может частично или полностью засыпать ваше лобовое стекло, лишив видимости. Кроме того, снег может сдуть на других участников движения и стать причиной аварии.

Снежный "горб" при движении может частично или полностью засыпать ваше лобовое стекло, лишив видимости driving.co.uk

#2 Необходимо полностью очистить все стекла от снега и льда. Не стоит на этом экономить время, ведь хороший круговой обзор – залог вашей безопасности.

#3 Тщательно очистите все световые приборы: фары, фонари, повторители поворотов, чтобы вас было хорошо видно на дороге.

Тщательно очистите все световые приборы: фары, фонари, повторители поворотов tmj4.com

#4 Обязательно протрите линзу камеры заднего вида, а если у вас есть система кругового обзора, то и другие линзы также.

#5 Перед началом движения проверьте колесные арки и, по возможности, удалите ледяные наросты, чтобы они не повредили шины.

Палка-копалка

Что необходимо иметь под рукой в зимнюю непогоду, чтобы быстро и качественно очистить машину от снега?

#1 Щетка-скребок – главный инструмент зимней уборки машины. Сегодня предлагается бесчисленное множество различных вариантов. Мы рекомендуем щетки с распушенным на концах ворсом. Они достаточно упругие для уборки плотного снега, а мягкий ворс меньше царапает краску. Для владельцев минивенов и внедорожников подойдут щетки с телескопической рукояткой – они облегчат процесс уборки снега с крыши.

Сегодня предлагается бесчисленное множество различных вариантов obozrevatel.com

#2 Лопата потребуется на случай обильных снегопадов. Оптимальным вариантом является складная "саперная" лопата, которая занимает мало места в багажнике и обладает достаточно острым плоским штыком. Особенно она пригодится, когда плотный снег слежался и подмерз.

Лопата потребуется на случай обильных снегопадов freeyork.org

#3 Прежде чем приступать к очистке машины, обязательно наденьте теплые перчатки или рукавицы. В продаже есть даже специальные скребки с влагостойкой рукавицей.

Обязательно наденьте теплые перчатки или рукавицы rd.com

#4 Для быстрой очистки стекол от льда можно использовать специальные химические составы. Они предлагаются в виде жидкостей или спреев. Помимо стекол ими можно обработать зеркала и светотехнику.

#5 Ветошь, бумажные полотенца или салфетки никогда не бывают лишними в машине, в том числе и зимой.

Как правильно очищать машину от снега?

Вооружившись щеткой начинаем уборку с крыши, затем счищаем снег со стекол, капота и багажника. Скребком необходимо пользоваться без сильного нажима, чтобы не поцарапать стекла. Небольшие ровные поверхности легко очистить с помощью пластиковой карточки любимого магазина или, в крайнем случае, "кредиткой". Никогда не используйте для очистки лобового стекла "дворники" – это не эффективно, а, главное, приведет к их быстрому износу.

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