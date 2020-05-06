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7 мая • обновлено в 04:01
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Как после рестайлинга могли выглядеть авто СССР. Фото

1.2т
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В СССР дизайнеры имели доступ к иностранной прессе и всегда были в курсе мировых трендов, что помогало им предлагать более актуальную стилистику автомобилей.

После рестайлинга они могли бы получить совсем другой, очень привлекательный для автолюбителей вид. Об этом сообщает Autonews (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

При этом отмечается, что воплотить в жизнь много таких задумок советским дизайнерам в сфере автомоделирования не позволяла плановая экономика, в рамках которой не существовало конкуренции и затрат на обновление и без того дефицитных моделей.

ВАЗ-2103

ВАЗ-2103

Отмечается, что в результате в далекий ящик отправлялись не только свои проекты, но и те, что заказывались за границей за немалые деньги.

ГАЗ-24

ГАЗ-24

Среди прочего авторы подборки выделили стилистику Porsche для ВАЗа и АЗЛК, четырехфарный ГАЗ-24, совсем другую "Чайку", ИЖ в стиле Chrysler, четыре варианта первого "Москвича" и другие задумки, которые могли изменить автопром СССР.

ГАЗ-24

ГАЗ-24

detroit-diesel8.livejournal.com

ГАЗ-24 (3101)

ГАЗ-24 (3101)

"Москвич-412"

"Москвич-412"

ГАЗ-12 ЗИМ

ГАЗ-12 ЗИМ

ГАЗ-20 "Победа"

ГАЗ-20 "Победа"

ГАЗ-21

ГАЗ-21

"Москвич-400" (401)

"Москвич-400" (401)

ИЖ "Москвич-408"

ИЖ "Москвич-408"

УАЗ-469

УАЗ-469

"Москвич-2141" (2142)

"Москвич-2141" (2142)

"Москвич-2141" (2142)

"Москвич-2141" (2142)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, сколько стоили бы автомобили из СССР на нынешние деньги.

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Новости автомира
Теги
СССР авто ретро б/у автомобиль
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