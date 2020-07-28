Как поедет автомобиль, если его полностью лишить подвески — эксперимент

Команда ютуберов из Нидерландов, которая хорошо разбирается в машинах и периодически проводит сумасшедшие эксперименты с их участием, решила выяснить, что будет если автомобиль полностью лишить хода подвески.

Для этого энтузиасты взяли старый универсал Ford Focus и сделали так, чтобы он вообще не мог поглощать какие-либо неровности на дороге. С него сняли амортизаторы и пружины, а на их место приварили несколько неподвижных трубок. Благодаря этому подвеска получилась "каменная" – она застыла в фиксированной точке без возможности подниматься или опускаться.

После этого автомобиль отправили на бездорожье, где ему ожидаемо пришлось несладко. Чем закончилась вся эта затея, можно увидеть в видео ниже.

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