Как поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія": подробная инструкция

Вчера, 5 октября, Министерство цифровой трансформации Украины провело мероприятие, на котором представило ряд новых функций приложения "Дія" ( в рамках проекта "Держава в смартфоні"). Одной из самых интересных и полезных позиций, которые внедрили в приложение, стала возможность делиться техпаспортом своего авто с другими водителями.

AutoOboz детально изучил новую опцию и составил интуитивно понятную инструкцию о том, как ей пользоваться.

Новая функция появилась в обновленной версии приложения "Дія". Фото: techno.24tv.ua

Как поделиться своим техпаспортом

Чтобы поделиться техпаспортом, владельцу автомобиля нужно назначить через Сеть фактического/надлежащего пользователя (надлежащий пользователь – это лицо, которое на законных основаниях пользуется автомобилем, который ему не принадлежит). Сделать это можно через "Электронный кабинет водителя" на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

Далее необходимо:

выбрать услугу "Управление надлежащим пользователем";

ввести VIN-код авто, на которое оформлен техпаспорт (17 символов);

заполнить необходимые данные в заявке;

подписать заявку электронной подписью (если электронной подписи нет, ее можно получить, например, в "Ощадбанке" или личном-кабинете "ПриватБанка).

После этого владелец авто получает письмо со ссылкой на онлайн-заявку. Чтобы завершить процедуру, необходимо перейти по ссылке и дать согласие на назначение надлежащего пользователя.

Затем техпаспорт должен появиться в приложении "Дія" надлежащего пользователя на протяжении суток.

Важно знать

При прохождении процедуры у автовладельца может сложиться впечатление, что его "техпаспорт" после назначения надлежащего пользователя может полностью "улететь" к последнему, однако это не так – документ всегда отображается у хозяина авто. Новый пользователь получает, по сути, лишь его копию.

Еще один момент – поделиться техпаспортом можно лишь с одним человеком, поскольку на официальном сайте Сервисного центра говорится, что надлежащим пользователем может быть лишь одно лицо.

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