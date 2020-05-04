Почти новые Mercedes, BMW и Audi бросили пылиться на свалке

Зачастую на свалках можно откровенно старые автомобили. Тем не менее, бывают и исключения.

Недавно на страничке Abandoned, rotten & rusty cars в Facebook были опубликованы фото брошенных и покрытых пылью три представителя "большой немецкой тройки" – Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 L. Автомобили были засняты на разборке рядом друг с другом.

Причём все три премиальных седана сравнительно свежие – в случае с "Мерсом" речь идёт о дорейстайлинговой модели в кузове W222 (2013-2017), а в случае с BMW – седане прошлого поколения (G11/12; 2015- 2019). Audi A8 также относится к предыдущей генерации (3-е поколение (D4), 2010-2017).

Брошенные Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 L Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Брошенные Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 L Abandoned, rotten & rusty cars, Facebook

Подробности о сфотографированных автомобилях не сообщаются – в подписи к снимкам лишь отмечается, что они являются "брошенными и ушедшими умирать". Однако OBOZREVATEL заинтересовался происхождением этих изображений и раскопал кое-какие факты.

Оказывается, эти фото были опубликованы изначально на форуме team-bhp.com ещё в 2018 году. Как отмечает их автор, машины были им сфотографированы на одной из разборок недалеко от Мумбаи, Индия.

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Данная свалка принадлежит местному бизнесмену, который занимается разборкой и ремонтом автомобилей. И, кроме вышеупомянутой троицы, на момент публикации снимков там пылился ряд ещё дорогих машин – Audi Q7, новая A4, Mercedes E-Class, Jaguar XF S и др.

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Премиальные авто на свалке в Индии team-bhp.com

Даже если предположить, что Mercedes S-Class, BMW 7-Series и Audi A8 L не списали в утиль, а отправили на восстановление, не совсем понятно, почему столь дорогие авто хранились/хранятся в таких условиях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на складе нашли новые внедорожники Ford, которые бросили как минимум 15 лет назад.

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