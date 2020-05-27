Как она едет? Разбитая в хлам Toyota чудом осталась на ходу

Пикап Toyota Hilux – один из самых надежных автомобилей за всю историю. Даже будучи хорошенько потрёпанным, он не сдаётся до последнего. И ниже представленный ролик – наглядное тому подтверждение.

Данное видео было снято одним из автомобилистов в Таиланде. Его внимание привлёк сосед по потоку: синий пикап Toyota Hilux. Вернее, не сам пикап, а то, что от него осталось.

Полуживой пикап Toyota Hilux Коллаж скриншотов видео

По непонятным причинам (возможно, после падения дерева) у машины полностью оказался разрушен кузов и повреждена подвеска, но, несмотря на это, она продолжила движение. Причем делала это довольно бодро – с долей уверенности Тойота мчала мчала по трассе на приличной скорости. Спасло в этой ситуации то, что двигатель не подвергся урону.

Теперь владельцу этой Тойоты нужен хороший и очень дешевый специалист по кузовному ремонту. Хотя не исключено, что автомобиль будет отправлен (или уже отправился) на свалку.

К слову, так такая Toyota Hilux выглядит в целом состоянии:

autoevolution.com

autoevolution.com

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