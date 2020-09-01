Как очень быстро охладить нагретую солнцем машину: простой лайфхак

В жаркую пору автомобилисты довольно часто сталкиваются с тем, что машина сильно нагревается под воздействием солнца. Есть очень простой и быстрый способ, как охладить "железную лошадку" после долго простоя под палящими лучами.

Этот способ еще несколько лет назад показали японцы на YouTube. OBOZREVATEL отыскал этот ролик и публикует его в данной заметке (чтобы посмотреть видео, доскольте до конца страницы).

Суть этого метода заключается в следующем: сначала нужно полностью открыть одно окно, после чего перейти на другую сторону автомобиля и около 3-4 раз открыть-закрыть дверь, которая находится напротив открытого окна ("хлопки" нужно делать в обычном режиме, спокойно, без применения силы). Это уберет перегретый воздух из салона и заменит его более комфортным, что в дальнейшем значительно облегчит работу кондиционера.

Как следует из видео, эффект в таком лайфхаке действительно есть. Перед охлаждением температура в салоне составляла 41,6 градусов по Цельсию, а после – уже 33,5 градуса.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что японцы изобрели покрышки, которым не страшны проколы.

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