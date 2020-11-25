Как обманывают перекупщики авто в Украине и можно ли защититься

Рынок б/у авто в Украине намного больше сектора новых машин. Это связано с повышенным спросом на транспортные средства "подешевле". Значит, не обойтись без проблем.

AutoOboz разобрался, почему украинцы работают с так называемыми перекупщиками при оформлении сделок, какая существует опасность и чем чревато такое "сотрудничество".

Кто такой перекупщик

Фактически, такой профессии не существует. Если романтизировать, занятие это можно назвать ремеслом. Тем не менее, даже в этом случае мы привыкли подразумевать работу с конкретным продуктом. Перекупщики же работают по-другому, даже несмотря на то, что постоянно "крутятся" рядом с автомобилями.

В утверждении, что украинский вторичный авторынок заселен перекупщиками, есть доля правды. Продавец хочет избавиться от машины как можно скорее, поэтому транспортное средство быстро находит вторые (третьи, пятые, десятые) руки. Только отправляется автомобиль не к новому владельцу, а к человеку, который планирует продать его дороже.

Перекупщиков редко привлекают предложения нижнего ценового сегмента, ведь самые дешевые машины выглядят "не очень", значит, товар неликвидный. От $5000 и выше – уже интересно. Для своего заработка "специалисты" накидывают еще 500-1000 долларов. По этой причине работать с ними как минимум очень невыгодно. Но есть и другие проблемы.

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Как обманывают перекупщики

Чтобы подготовиться к возможной встрече с мошенником при осмотре машины, достаточно хотя бы немного изучить вопросы, связанные с конкретной моделью. Удивительно, но в таком случае вы всегда будете подготовлены лучше, чем продавец. Когда зададите интересующие вопросы "владельцу" (именно так перекупщик и представится), сразу заметите, что он о машине совершенно ничего не знает, не "покупал у официального дилера" и не "эксплуатировал несколько лет".

Наиболее подходящее решение – отказаться от машины и продолжить поиски. Кстати, иногда перекупщики сразу себя раскрывают. Интересно, что некоторые покупатели продолжают сотрудничество. Лучшее, что может произойти дальше – переплата, ведь такие машины всегда дороже.

Разумеется, автомобиль преподносят как полностью исправный, при этом перекупщики редко приводят транспортное средство в надлежащее состояние. Не занимаются даже мелким ремонтом. Помните, главная цель – заработать как можно больше, поэтому расходы совершенно не уместны.

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Не секрет, что наиболее серьезные недуги, о которых вам, разумеется, не расскажут, "всплывут" только в процессе эксплуатации. Тогда будет поздно и дорого, хотя при совершении подобной сделки вы переплатите уже с самого начала.

Еще один неприятный момент – скрученный пробег. Существует прямая взаимосвязь между техническим и эстетическим состоянием автомобиля и пройденным расстоянием. Поэтому, как всегда, подразумеваем расходы на старую и почти "убитую" машину, за которую заплатили, как за вполне рабочий вариант.

Самое опасное – подделка документов. "Новый" ПТС позволит скрыть истинное техническое состояние. Но при регистрации также может выясниться, что машина, например, в угоне. У нового владельца будут огромные проблемы.

Как бороться с перекупщиками

Если продавец обещает, что автомобиль в порядке, а на СТО ехать отказывается, значит, что-то скрывает. Настоящий владелец расскажет о проблемах и неполадках, ожидая, что потенциальный покупатель захочет все проверить. Все понимают, что на вторичке идеальных машин нет.

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Как мы отмечали выше, достаточно даже поверхностной подготовки и сбора определенной информации о конкретной модели автомобиля, чтобы засыпать перекупщика неудобными вопросами. Можете побороться, несмотря ни на что, если хотите "урвать" машину дешевле. Хотя без тщательной проверки истинное состояние автомобиля вы все равно не узнаете.

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